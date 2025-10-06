Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria, Conte: "Grazie a Tridico, campagna elettorale in salita"

«Dobbiamo solo dire grazie a Pasquale Tridico. Per amore della propria terra di origine ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi raccogliendo l’invito unanime di varie forze politiche, sociali e culturali che gli hanno chiesto di concorrere in una campagna elettorale che si è preannunciata sin dall’inizio molto in salita». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando il voto in Calabria. «Sono state elezioni molto particolari, convocate in fretta e furia dal presidente uscente Occhiuto, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia».

