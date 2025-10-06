Elezioni in Calabria, circoscrizione Sud: Forza Italia oltre il 20%, il Pd secondo partito I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Sud quando sono state scrutinate al momento 504 sezioni su 676. Il centrodestra vince col 66,22% davanti al centrosinistra col 32,91% e Democrazia Sovrana e Popolare con lo 0,87%. Di seguito i risultati della circoscrizione Sud che corrisponde alla provincia di Reggio Calabria, con 522.127 abitanti: 7 seggi
Centrodestra (Roberto Occhiuto)
Forza Italia: 20,57% (Salvatore Cirillo 9178 voti)
Occhiuto presidente: 14,24% (Giacomo Crinò 5087 voti)
Lega Nord: 13,67% (Giuseppe Mattiani 5788 voti)
Fratelli d'Italia: 12,98% (Giovanni Calabrese 5327 voti)
Noi Moderati: 2,73%
Unione di Centro: 1,48%
Forza Azzurri: 0,54%
Sud chiama Nord: 0,25%
Centrosinistra (Pasquale Tridico)
Partito democratico: 15,37% (Giuseppe Ranuccio 5327 voti)
Democratici e Progressisti: 5,65% (Nino De Gaetano 1937 voti)
Alleanza Verdi e Sinistra: 4,04%
Tridico presidente: 3,48%
Movimento Cinque Stelle: 3,09%
Casa Riformista: 1,17%
Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)
La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,77%
