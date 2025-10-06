Elezioni in Calabria, circoscrizione Sud: Forza Italia oltre il 20%, il Pd secondo partito I PRIMI DATI SULLE PREFERENZE

Nella circoscrizione Sud quando sono state scrutinate al momento 504 sezioni su 676. Il centrodestra vince col 66,22% davanti al centrosinistra col 32,91% e Democrazia Sovrana e Popolare con lo 0,87%. Di seguito i risultati della circoscrizione Sud che corrisponde alla provincia di Reggio Calabria, con 522.127 abitanti: 7 seggi

Centrodestra (Roberto Occhiuto)

Forza Italia: 20,57% (Salvatore Cirillo 9178 voti)

Occhiuto presidente: 14,24% (Giacomo Crinò 5087 voti)

Lega Nord: 13,67% (Giuseppe Mattiani 5788 voti)

Fratelli d'Italia: 12,98% (Giovanni Calabrese 5327 voti)

Noi Moderati: 2,73%

Unione di Centro: 1,48%

Forza Azzurri: 0,54%

Sud chiama Nord: 0,25%

Centrosinistra (Pasquale Tridico)

Partito democratico: 15,37% (Giuseppe Ranuccio 5327 voti)

Democratici e Progressisti: 5,65% (Nino De Gaetano 1937 voti)

Alleanza Verdi e Sinistra: 4,04%

Tridico presidente: 3,48%

Movimento Cinque Stelle: 3,09%

Casa Riformista: 1,17%

Democrazia Sovrana e Popolare (Francesco Toscano)

La lista del terzo candidato, Francesco Toscano, è allo 0,77%