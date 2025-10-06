Ci sono già i "re" delle preferenze delle regionali in Calabria: boom di Gallo a Cosenza e Cirillo a Reggio

Ci sono già delle certezze che emergono dal voto delle regionali in Calabria per quello che concerne le preferenze conquistate dai consiglieri regionali. Tra i più votati dal Pollino allo Stretto ecco l'assessore uscente all'Agricoltura Gianluca Gallo che viaggia già adesso oltre le 18mila preferenze nella circoscrizione Nord. Boom di consensi anche per il giovane consigliere regionale uscente di Forza Italia Salvatore Cirillo: nella circoscrizione Sud ha raccolto finora 12.996 voti di preferenza.
Tra i più votati poi figurano i vari Mattiani (consigliere uscente della Lega), Pitaro (Noi Moderati), Alecci (Pd), Montuoro (Fratelli d'Italia), Mancuso (Lega).
