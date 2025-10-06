Castelli felice: "Risultato Occhiuto importante". Ma Sud chiama Nord in Calabria prende solo lo 0,20%

«Complimenti a Roberto Occhiuto, riconfermato - con un risultato netto e in crescita - presidente della Regione Calabria. Un riconoscimento del lavoro che ha fatto in questi anni per i calabresi». Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. «Insieme a Francesco Gallo, abbiamo risposto alla sua chiamata quando, a fine agosto, ci ha contattato per condividere questo progetto. Sapevamo che non sarebbe stato semplice e che il tempo era poco, ma abbiamo scelto di intraprendere un percorso di prospettiva in una regione strategica per il Sud Italia, mettendoci la faccia e presentando la nostra lista», spiega. A dire il vero i dati sono negativi con Sud chiama Nord che quando siamo al 30% delle sezioni scrutinate ha raccolto lo 0,20%, ma la Castelli fa un discorso di prospettiva.

«Sarebbe stato più facile restare fermi, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo. Un grazie di cuore a tutti i nostri candidati, che in pochissimo tempo hanno dato il massimo con impegno e passione. Adesso, come abbiamo più volte ricordato insieme a Cateno De Luca, inizia la nostra vera sfida. Per questo ho già annunciato che a fine mese terremo la prima assemblea regionale di Sud chiama Nord in Calabria, per definire insieme i prossimi passi e costruire un’organizzazione stabile», ricorda. «Nel 2026 ci saranno importanti appuntamenti elettorali anche in Calabria, e sicuramente scenderemo in campo con ancora più forza. A me stessa voglio ricordare la cavalcata di Cateno De Luca in Sicilia, che ha portato il movimento dall’1% al 25% in appena cinque anni. Un esempio che ci ricorda che servono lavoro, sacrificio e programmazione. E a noi questo non ha mai spaventato. Il presidente Occhiuto, in più occasioni pubbliche, ha sottolineato di aspettarsi da Sud chiama Nord un contributo qualitativo: è quello che faremo da subito, mettendo a disposizione le nostre ricette e competenze», conclude