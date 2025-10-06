Calabria alle urne, l’affluenza resta bassa: 43.14% Alle scorse elezioni aveva votato il 44.36%

L’affluenza definitiva alle 15 per le elezioni regionali in Calabria è stata del 43,14%. Il dato è minore di oltre un punto percentuale rispetto a quello del 2021 quando a votare alla stessa ora fu il 44,36% dei calabresi.

Nei comuni capoluogo di provincia bene Catanzaro con il 53,07% (in aumento rispetto al 51,43% del 2021), Crotone con il 43,34% (ben 5,5 punti percentuali in più rispetto al 37,84% del 2021), Vibo Valentia con il 48,77% (nel 2021 è stata del 44,93%) e Reggio Calabria con il 52,49% ( 46,74% nel 2021). Crollo dell'affluenza a Cosenza città: 53,81%, mentre nel 2021 è stata del 65,26%.

Con il 45,54% dei residenti al voto la provincia di Catanzaro è quella che ha fatto registrare il maggior numero dei votanti, segue Reggio Calabria con il 44,94%,

Cosenza con il 42,21%, Crotone con il 41,09%. Ultima Vibo Valentia con il 38,89%.