La Calabria alle urne, si sceglie il futuro tra necessità di rinascere e indifferenza

Il futuro della Calabria passa inevitabilmente dalla cruna del voto regionale. E passa dalla scelta del nuovo governatore. Tre nomi in corsa: Roberto Occhiuto, leader dei moderati, Pasquale Tridico, candidato del campo largo, e l’indipendente Francesco Toscano. Quindici le liste, otto col centrodestra, sei col centrosinistra e l’unica a sostegno di Toscano. Oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15) 1.484.456 calabresi saranno chiamati alle urne nelle 2.406 sezioni (di cui 11 ospedaliere) spalmate in tutta la regione. I diciottenni saranno 18.940 mentre i calabresi all’estero sono 411.296 (che portano, complessivamente, il corpo elettorale a quota 1.895.752 di aventi diritto).

