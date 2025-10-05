Elezioni, Occhiuto alle urne insieme ai figli Angelica e Marco: “Viva la Calabria!”. Il voto di Toscano a Gioia Tauro

Il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha votato poco dopo le 11, a Cosenza, nel seggio della Scuola Elementare “C. Alvaro” (sezione 74). Al suo fianco i figli Angelica e Marco: “Buon voto a tutti, viva la Calabria!”, ha dichiarato sui social.
Il voto di Toscano a Gioia Tauro
Il candidato di DSP alla carica di Presidente della Regione, Francesco Toscano, invece, si è recato, questa mattina a votare, alle ore 11, a Gioia Tauro, alla scuola primaria Eugenio Montale.
Tridico non può votare
Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico, infine, non potrà votare perché ha la residenza in Calabria ma a Roma
