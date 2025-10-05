Calabria al voto anticipato, tre sfide e un’incognita grande così: l’astensione

Urne pronte e clima sospeso in Calabria: oggi e domani si vota per le regionali con un anno d’anticipo dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto a luglio. L’attesa è alta, ma il vero avversario si chiama astensionismo: nel 2021 si presentò ai seggi appena il 44% degli aventi diritto e i segnali raccolti nelle ultime settimane — comizi poco affollati inclusi — non invitano all’ottimismo. In gioco, quasi un milione e 900mila elettori.
I tre candidati e gli schieramenti
Il centrodestra ripropone Roberto Occhiuto, sostenuto da una coalizione ampia (tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e le liste civiche col suo nome). Il fronte progressista punta su Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, appoggiato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e dalle liste Democratici e Progressisti e “Tridico presidente”. Terzo in corsa Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che rivendica una proposta alternativa ai due poli.
Nel 2021 Roberto Occhiuto vinse con il 44,3%, davanti a Amalia Bruni (27,7%), Luigi de Magistris (16,1%) e Mario Oliverio (1,7%).
Programmi, voto e notte dello spoglio
Tra le proposte, Roberto Occhiuto ha rilanciato un “reddito di merito” per gli studenti che scelgono gli atenei calabresi e mantengono una media del 27. Pasquale Tridico propone un “reddito di dignità” da 500 euro per gli occupabili. Francesco Toscano insiste sulla distanza dal duello tra gli altri due candidati, definiti «due facce della stessa medaglia».
Seggi aperti per tutta la giornata; lo spoglio partirà subito dopo la chiusura. QG separati per i tre contendenti: Roberto Occhiuto seguirà i dati da un hotel di Gizzeria (Catanzaro), Pasquale Tridico sarà a Rende (Cosenza) e Francesco Toscano nella sede elettorale di Gioia Tauro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia