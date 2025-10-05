Calabria alle urne, a mezzogiorno il dato dei votanti è stabile rispetto al 2021: 7,70%. Soverato e Castrolibero oltre il 13%

L’affluenza alle 12 per le elezioni regionali in Calabria è stata del 7,70%. Un dato pressoché stabile rispetto a quello del 2021 quando a votare alla stessa ora fu il 7,41% dei calabresi. La provincia in cui si è votato di più è Catanzaro, 8,80%, mentre quella in cui si è votato di meno è Vibo, 6,07%. Il comune in cui si è registrata la maggiore affluenza è Piane Crati (CS) con il 14,25%, quello in cui si è votato di meno è Torre di Ruggiero (Catanzaro) con l’1,68%. Nei comuni capoluogo bene Catanzaro con il 12,07% (in aumento rispetto al 10,58% del 2021) e Reggio Calabria con il 10,18% (ben 3 punti percentuali in più rispetto al 7,12% del 2021). Tra i comuni in cui si è votato di più spiccano Soverato (13,25%) e Castrolibero (13,03%).