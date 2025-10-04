Regionali in Calabria, l’ultimo appello Toscano (Dsp): «Basta ricatti e clientele»

«Abbiamo sempre parlato di politica in questa campagna elettorale – dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione – e lo abbiamo fatto lottando contro metodi tipicamente mafiosi, come illazioni, ammiccamenti e parole dette a mezza bocca, utilizzati a piene mani da chi evidentemente non ha argomenti. La mafia si sconfigge anche sul piano culturale, rifiutando di piegarsi a logiche perverse che vanno combattute alla radice. Per questo invito i cittadini calabresi a non votare per gruppi politici che vivono e si alimentano di queste dinamiche tossiche».

