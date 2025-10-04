In quasi tutte le ultime elezioni svoltesi in Italia, da quelle Politiche alle Regionali, è stato riscontrato dai sondaggi che una considerevole percentuale di elettori si convince della scelta di voto solo a poche ore dall’apertura dei seggi o, addirittura, quando si trovano nella cabina elettorale e hanno tra le mani la scheda e la matita. È questa la categoria degli elettori indecisi, così come vengono classificati nei sondaggi politici e in quelli pre-elettorali, che risultano sempre essere tantissimi, al punto da minare la stessa attendibilità dei sondaggi circa la previsione dell’esito del voto.
*Docente di Sociologia politica dell'Università della Calabria
In Calabria si vota, le scelte “last minute” degli indecisi minano l’attendibilità dei sondaggi
Nell’attuale offerta politica calabrese presenti elementi che potrebbero favorire la partecipazione. Candidati riconoscibili al pubblico e campioni di preferenze i due fattori attrattivi per gli elettori
