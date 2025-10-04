Le elezioni regionali in Calabria: come si vota, le soglie di sbarramento e le circoscrizioni

- votare per un candidato presidente e una lista collegata;

Alle elezioni regionali in Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1,9 milioni di cittadini, distribuiti nelle tre circoscrizioni elettorali. In questo numero rientrano anche i calabresi residenti all’estero o in altre regioni d’Italia, i quali, per esercitare il diritto di voto, dovranno recarsi nel proprio Comune di residenza, poiché la legge elettorale regionale non consente di votare in un Comune diverso.

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre si terranno le elezioni regionali in Calabria per eleggere il nuovo presidente della regione e i membri del consiglio regionale. Gli elettori potranno votare dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

- votare solo per una lista, nel qual caso il voto sarà automaticamente attribuito anche al candidato presidente sostenuto da quella lista.

Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto, cioè la possibilità di scegliere un presidente e una lista collegata a un altro candidato. L’elettore potrà inoltre indicare fino a due preferenze per i candidati al consiglio regionale, a condizione che siano di sesso diverso: in caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata.

Lo scrutinio inizierà alle 15 di lunedì 6 ottobre, subito dopo la chiusura dei seggi. Risulterà eletto presidente della Regione il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, senza possibilità di ballottaggio.

Le tre circoscrizioni

Sono tre le circoscrizioni elettorali e la mappa della distribuzione è la seguente:

Nord – Comprende la provincia di Cosenza, con 674.543 abitanti: 9 seggi

Centro – Include le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con 658.784 abitanti: 8 seggi

Sud – Corrisponde alla provincia di Reggio Calabria, con 522.127 abitanti: 7 seggi