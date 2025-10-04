Elezioni regionali in Calabria, l'appello di Libera: "Abbiamo riempito le piazze, ora riempiamo le urne"

"E no, il futuro non arriva da solo. Lo si sceglie. Lo si costruisce. Insieme. Perché la democrazia funziona solo se partecipiamo". L'appello dell'associazione antimafia Libera alla vigilia del voto in Calabria.

"Fare antimafia oggi significa educare alla cittadinanza attiva e responsabile, essere cittadini e non abitanti e quindi superare la logica della lamentela e della delega. In vista del voto regionale del 5 e 6 ottobre, dobbiamo dimostrare di essere cittadini calabresi profondamente innamorati della nostra terra: andiamo a votare. Già nella prima persona plurale del verbo votare è contenuto questo atto d'amore. Votiamo per chi crediamo più opportuno, ma andiamo a votare.

Anche perché in una regione come la nostra che detiene il triste primato di essere quella con il più alto numero di consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiose, espressione dei legami tra politica e 'ndrangheta, il voto consapevole, responsabile e libero da ogni forma di condizionamento diventa un'arma potente contro la corruzione, il malaffare e la 'ndrangheta".