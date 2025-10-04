Calabria da domani al voto anticipato, tre sfide e un’incognita grande così: l’astensione

Urne pronte e clima sospeso in Calabria: domani si vota per le regionali con un anno d’anticipo dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto a luglio. L’attesa è alta, ma il vero avversario si chiama astensionismo: nel 2021 si presentò ai seggi appena il 44% degli aventi diritto e i segnali raccolti nelle ultime settimane — comizi poco affollati inclusi — non invitano all’ottimismo. In gioco, quasi un milione e 900mila elettori.

I tre candidati e gli schieramenti

Il centrodestra ripropone Roberto Occhiuto, sostenuto da una coalizione ampia (tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud chiama Nord e le liste civiche col suo nome). Il fronte progressista punta su Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, appoggiato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e dalle liste Democratici e Progressisti e “Tridico presidente”. Terzo in corsa Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che rivendica una proposta alternativa ai due poli.