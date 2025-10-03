Regionali in Calabria, Conte crede nel progetto progressista. «La destra pensa soltanto al potere»

«In Calabria come nelle altre Regioni al voto, abbiamo presentato un progetto progressista mettendo al centro temi e obiettivi utili per i cittadini ed è questa la strada per costruire una seria alternativa al governo della destra. Dobbiamo continuare a convincere i cittadini della bontà di questo progetto, che punta su sanità territoriale, sviluppo, lavoro ben retribuito, investimenti pubblici. I dati Eurostat dicono che la Calabria è oggi la regione più povera d’Europa, chi l’ha governata fino ad ora dovrebbe riconoscere le proprie responsabilità e ammettere il proprio fallimento. Il prossimo 5 e 6 ottobre bisogna andare a votare, se riporrete una speranza in Pasquale Tridico ci darete la possibilità di cambiare tutto. Se invece si pensa che siamo tutti uguali e si resta a casa, si finisce per avvantaggiare Occhiuto. In Calabria ogni voto conta e può fare la differenza».

La premier Meloni ha annunciato l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità in vigore da 15 anni. È il segno che qualcosa di buono è stato fatto negli ultimi anni o è solo una mossa politica?

«Giorgia Meloni è atterrata in Calabria per il suo comizietto ed è andata subito via. Oggi proprio come ha fatto in altre Regioni viene a promettere soldi, che non si sa se e quando atterreranno sui territori, e lo fa dopo aver tolto ben 1,6 miliardi di fondi di coesione alle Regioni Calabria e Sicilia per finanziare il Ponte sullo Stretto, fondi di coesione che servivano per colmare le disuguaglianze economiche e sociali. La verità è che Meloni ignora i tantissimi problemi che oggi affliggono questo territorio, se facesse un giro negli ospedali, nelle scuole e nei comuni interni constaterebbe con i suoi occhi come vivono i calabresi».

