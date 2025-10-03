Regionali in Calabria, Conte crede nel progetto progressista. «La destra pensa soltanto al potere»

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il leader del M5S: «Tridico è la persona giusta per una Calabria che va risollevata in ogni settore Al candidato Occhiuto chiedo: cosa farà in caso di rinvio a giudizio? Si dimetterà nuovamente?»

Presidente Giuseppe Conte, il campo progressista è atteso alla prova del nove in Calabria dopo il flop registrato nelle Marche. In caso di sconfitta si rimette in gioco l’alleanza con il Pd e Avs?

«In Calabria come nelle altre Regioni al voto, abbiamo presentato un progetto progressista mettendo al centro temi e obiettivi utili per i cittadini ed è questa la strada per costruire una seria alternativa al governo della destra. Dobbiamo continuare a convincere i cittadini della bontà di questo progetto, che punta su sanità territoriale, sviluppo, lavoro ben retribuito, investimenti pubblici. I dati Eurostat dicono che la Calabria è oggi la regione più povera d’Europa, chi l’ha governata fino ad ora dovrebbe riconoscere le proprie responsabilità e ammettere il proprio fallimento. Il prossimo 5 e 6 ottobre bisogna andare a votare, se riporrete una speranza in Pasquale Tridico ci darete la possibilità di cambiare tutto. Se invece si pensa che siamo tutti uguali e si resta a casa, si finisce per avvantaggiare Occhiuto. In Calabria ogni voto conta e può fare la differenza».

La premier Meloni ha annunciato l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità in vigore da 15 anni. È il segno che qualcosa di buono è stato fatto negli ultimi anni o è solo una mossa politica?
«Giorgia Meloni è atterrata in Calabria per il suo comizietto ed è andata subito via. Oggi proprio come ha fatto in altre Regioni viene a promettere soldi, che non si sa se e quando atterreranno sui territori, e lo fa dopo aver tolto ben 1,6 miliardi di fondi di coesione alle Regioni Calabria e Sicilia per finanziare il Ponte sullo Stretto, fondi di coesione che servivano per colmare le disuguaglianze economiche e sociali. La verità è che Meloni ignora i tantissimi problemi che oggi affliggono questo territorio, se facesse un giro negli ospedali, nelle scuole e nei comuni interni constaterebbe con i suoi occhi come vivono i calabresi».
