Elezioni in Calabria, Arianna Meloni: "Continuare su percorso iniziato con Occhiuto"

«Oggi in Calabria lanciamo una sfida per un nuovo governo regionale e per continuare al tempo stesso il lavoro in corso avviato dal presidente Occhiuto. Un lavoro fatto di orgoglio, visione politica e valori. La Calabria è una regione stupenda, meravigliosa, ma occorre una politica che abbia una visione al fine di liberare energie». Lo ha detto Arianna Meloni, capo della Segreteria politica e responsabile del Tesseramento di Fratelli d’Italia, a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria.
«Sarebbe drammatico affidare la Calabria a partiti che si mettono insieme - ha aggiunto - solo per formare un cartello elettorale al fine di far cadere il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni».
«La politica è una cosa seria e noi di Fratelli d’Italia sappiamo come nascono le nostre idee e le nostre proposte, cioè ascoltando il popolo dal basso. Noi siamo coerenti con la nostra storia e con i nostri valori che abbiamo portato in una nuova casa che è oggi un grande partito patriota della nazione e che crede nel merito. Un partito che non abbandona i deboli e cammina verso il futuro. Abbiamo in Fratelli d’Italia una classe dirigente capace e preparata e - ha aggiunto l’esponente FdI - lo dimostrano i nostri presidenti di Regione. Abbiamo proposte buone e credibili e lo dimostriamo anche al governo della nazione. Una nazione - prosegue - che abbiamo trovato allo sbando e che oggi si sta riprendendo perchè l’Italia è al centro della politica comunitaria grazie a un governo stabile».
«Abbiamo preso la guida di una nazione dove vi era la mortificazione del lavoro grazie a un Reddito di cittadinanza che non permetteva di lavorare a chi aveva invece voglia di lavorare. Questo governo ha creato un milione di posti di lavoro in più, specie al Sud e specie nel lavoro femminile. Ci siamo riusciti eppure Landini sciopera e blocca le piazze in modo strumentale e lo sanno tutti che non si risolvono in questo modo i problemi» ha proseguito Arianna Meloni.
«L'economia è ripartita - aggiunge - grazie a un governo stabile. Sono ripartiti gli investimenti e stiamo liberando risorse che oggi possono essere stanziate per le infrastrutture che anche al Sud stanno arrivando grazie alla Zes unica. Il Sud è la locomotiva d’Italia e siamo oggi il quarto Paese al mondo per l’export»
«Adesso si apre la stagione delle riforme: quella della giustizia per riconsegnare finalmente la giustizia alla giustizia stessa, e poi il premierato perché non se ne può più di vedere in campagna elettorale partiti che si insultano e che il giorno dopo il voto si mettono insieme e formano il governo. Perché quello è un tradimento per quei cittadini che hanno votato». Così Arianna Meloni, responsabile di Fratelli d’Italia, oggi a Vibo Valentia. «E allora - ha aggiunto - riportiamo la politica alla sua sovranità, perché i cittadini devono sapere chi stanno votando e devono sapere quali sono i progetti, le idee e i programmi. Noi abbiamo messo in atto il nostro programma, il nostro modello che è quello che abbiamo replicato in tutte le regioni che governiamo e porta i risultati perché c'è visione, strategia e contenuti».
