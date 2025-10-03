Elezioni in Calabria, Arianna Meloni: "Continuare su percorso iniziato con Occhiuto"

«Oggi in Calabria lanciamo una sfida per un nuovo governo regionale e per continuare al tempo stesso il lavoro in corso avviato dal presidente Occhiuto. Un lavoro fatto di orgoglio, visione politica e valori. La Calabria è una regione stupenda, meravigliosa, ma occorre una politica che abbia una visione al fine di liberare energie». Lo ha detto Arianna Meloni, capo della Segreteria politica e responsabile del Tesseramento di Fratelli d’Italia, a chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria.

«Sarebbe drammatico affidare la Calabria a partiti che si mettono insieme - ha aggiunto - solo per formare un cartello elettorale al fine di far cadere il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni».

«La politica è una cosa seria e noi di Fratelli d’Italia sappiamo come nascono le nostre idee e le nostre proposte, cioè ascoltando il popolo dal basso. Noi siamo coerenti con la nostra storia e con i nostri valori che abbiamo portato in una nuova casa che è oggi un grande partito patriota della nazione e che crede nel merito. Un partito che non abbandona i deboli e cammina verso il futuro. Abbiamo in Fratelli d’Italia una classe dirigente capace e preparata e - ha aggiunto l’esponente FdI - lo dimostrano i nostri presidenti di Regione. Abbiamo proposte buone e credibili e lo dimostriamo anche al governo della nazione. Una nazione - prosegue - che abbiamo trovato allo sbando e che oggi si sta riprendendo perchè l’Italia è al centro della politica comunitaria grazie a un governo stabile».