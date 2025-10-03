Agricoltura in Calabria, 50 milioni di euro per il rilancio e l’innovazione del comparto olivicolo

Con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, la Regione Calabria dà avvio all’attuazione del Piano olivicolo regionale, approvato e definito nell’ambito del Programma Strategico della PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale della Calabria.

È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico “Intervento SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo”, che rappresenta uno strumento fondamentale per il rilancio e l’innovazione del settore olivicolo calabrese, cuore pulsante dell’agroalimentare regionale.

Beneficiari del bando sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, operanti nel comparto olivicolo.

L’intervento prevede il sostegno ad investimenti produttivi e innovativi, sia individuali che collettivi, con finalità che spaziano dalla valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni aziendali, al miglioramento climatico-ambientale, alla qualità e differenziazione delle produzioni, fino all’introduzione di tecnologie digitali e processi innovativi.

Tra le misure ammissibili rientrano: la realizzazione di nuovi impianti olivicoli ad alta densità e meccanizzabili; l’espianto e reimpianto di oliveti e la riqualificazione di impianti esistenti, compreso il recupero degli oliveti secolari; il rinnovo dei frantoi aziendali con sistemi tecnologici avanzati per l’estrazione e la valorizzazione dei sottoprodotti; investimenti in macchinari, attrezzature e soluzioni digitali (droni, sensori, robot, sistemi di gestione), nonchè meccanizzazione per la raccolta; interventi mirati alla sostenibilità ambientale, alla conservazione del suolo e alla riduzione delle emissioni.