Roberto Occhiuto guarda già oltre le elezioni e annuncia l'agenda della prossima settimana: reddito di merito, sanità, aeroporti

Roberto Occhiuto guarda già oltre al voto di domenica e lunedì prossimi e annuncia, in un video sui social, l’agenda per la prima settimana da presidente riconfermato della Regione Calabria. «Basta parlare di campagna elettorale - dice - ho fatto l’agenda e ve la svelo. La prima riunione la faccio sul reddito di merito. Ho detto che darò 500 euro a tutti i diplomati calabresi che si iscrivono nelle università calabresi, però devono prendere più del 27. Poi farò una riunione sull'uscita dal commissariamento della sanità perché avendo prodotto tutto il lavoro necessario per uscire, Giorgia Meloni l’altro giorno ha detto che la Calabria uscirà nelle prossime settimane».

Il piano per assumere medici

Al riguardo Occhiuto annuncia, «un grande piano di assunzione di medici che prima non potevamo fare. Potremmo fare la grande riforma della sanità che ho in mente». Sugli aeroporti, prosegue, «abbiamo fatto molto però c'è ancora molto da fare. Abbiamo fatto l’aerostazione di Lamezia, quella delle partenze. L'abbiamo fatta in sei mesi e in sei mesi stiamo facendo anche il nuovo aeroporto di Reggio che voglio inaugurare il 12 dicembre. Bisogna far partire tutti i lavori che rimangono da fare all’aeroporto di Lamezia che faremo completamente nuovo e partiranno i lavori anche a Crotone». Occhiuto annuncia quindi una rete delle terme regionali e un piano per stabilizzare tutti i Tirocinanti di inclusione sociale - «ne abbiamo stabilizzati già tantissimi perché abbiamo dato soldi ai comuni» - oltre a interventi sulle strutture turistiche. Quindi «il grande piano per Gioia Tauro. Ne sto parlando continuamente col governo - spiega - e c'é la possibilità di spostare il miliardo di investimento che il governo aveva in animo di fare a Taranto a Gioia Tauro per l'acciaio green. Sarebbe una cosa strepitosa. E poi rimodulare le risorse della Comunità europea».