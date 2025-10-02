Regionali in Calabria, il confronto tv. Occhiuto: «Fuori dal commissariamento della Sanità». Tridico replica: «Con lui aumentata la migrazione sanitaria»

Ultime schermaglie prima della verità delle urne. Nel corso del confronto televisivo su SkyTg24, i candidati alla presidenza della Calabria, il presidente della Regione uscente Roberto Occhiuto (centrodestra) e l’europarlamentare Pasquale Tridico (campo progressista), si sono misurati su diversi temi centrali per la regione: sanità, lavoro, infrastrutture, autonomia differenziata e politica estera. Sanità Occhiuto ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato: «La sanità purtroppo non funziona in tutto il Paese, in Calabria ancora meno perché partivamo da meno mille. Ora abbiamo creato le condizioni per uscire dal commissariamento. Ho riaperto ospedali come Praia e Cariati, assunto 5mila persone, portato 400 medici cubani e avviato cantieri per ospedali mai costruiti nonostante decine di prime pietre». Tridico ha replicato accusando il centrodestra di aver depotenziato il sistema sanitario: «Durante i quattro anni di Occhiuto i soldi verso le regioni del Nord sono aumentati di 63 milioni. Con Scopelliti furono chiusi 18 ospedali, molti medici scapparono e i territori furono privati di risorse. Gli ospedali oggi sono solo promessi: a Palmi, Vibo o Sibari ci sono cantieri incompiuti. Servono subito almeno 3mila medici e infermieri».

Palestina Sul conflitto in Medio Oriente, Occhiuto ha dichiarato: «Trovo disonesto usare Gaza per rubare voti. È una tragedia umanitaria, ma il riconoscimento dello Stato di Palestina è una questione nazionale, non regionale. Se serve a mostrare solidarietà, voteremo un documento in Consiglio purché siano esclusi Hamas e i terroristi». Tridico ha invece promesso un impegno diretto: «Il genocidio a Gaza è inaccettabile. La Calabria, se sarò eletto, riconoscerà lo Stato di Palestina. È un dovere morale e un segnale politico». Ha anche espresso solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla. Infrastrutture e Ponte sullo Stretto Sul Ponte, i due candidati si sono divisi. Tridico ha criticato duramente il progetto: «In Calabria mancano strade, ponti e alta velocità. Pensare di unire due coste ignorando le aree interne isolate è assurdo. Salvini vuole addirittura farlo pagare ai calabresi». Ha proposto invece di «federare il Sud» con collegamenti tra Reggio Calabria, Bari e Napoli.