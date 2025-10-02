Regionali in Calabria, il confronto tv. Occhiuto: «Fuori dal commissariamento della Sanità». Tridico replica: «Con lui aumentata la migrazione sanitaria»

Ultime schermaglie prima della verità delle urne. Nel corso del confronto televisivo su SkyTg24, i candidati alla presidenza della Calabria, il presidente della Regione uscente Roberto Occhiuto (centrodestra) e l’europarlamentare Pasquale Tridico (campo progressista), si sono misurati su diversi temi centrali per la regione: sanità, lavoro, infrastrutture, autonomia differenziata e politica estera.
Sanità
Occhiuto ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato: «La sanità purtroppo non funziona in tutto il Paese, in Calabria ancora meno perché partivamo da meno mille. Ora abbiamo creato le condizioni per uscire dal commissariamento. Ho riaperto ospedali come Praia e Cariati, assunto 5mila persone, portato 400 medici cubani e avviato cantieri per ospedali mai costruiti nonostante decine di prime pietre».
Tridico ha replicato accusando il centrodestra di aver depotenziato il sistema sanitario: «Durante i quattro anni di Occhiuto i soldi verso le regioni del Nord sono aumentati di 63 milioni. Con Scopelliti furono chiusi 18 ospedali, molti medici scapparono e i territori furono privati di risorse. Gli ospedali oggi sono solo promessi: a Palmi, Vibo o Sibari ci sono cantieri incompiuti. Servono subito almeno 3mila medici e infermieri».
Palestina
Sul conflitto in Medio Oriente, Occhiuto ha dichiarato: «Trovo disonesto usare Gaza per rubare voti. È una tragedia umanitaria, ma il riconoscimento dello Stato di Palestina è una questione nazionale, non regionale. Se serve a mostrare solidarietà, voteremo un documento in Consiglio purché siano esclusi Hamas e i terroristi».
Tridico ha invece promesso un impegno diretto: «Il genocidio a Gaza è inaccettabile. La Calabria, se sarò eletto, riconoscerà lo Stato di Palestina. È un dovere morale e un segnale politico». Ha anche espresso solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla.
Infrastrutture e Ponte sullo Stretto
Sul Ponte, i due candidati si sono divisi. Tridico ha criticato duramente il progetto: «In Calabria mancano strade, ponti e alta velocità. Pensare di unire due coste ignorando le aree interne isolate è assurdo. Salvini vuole addirittura farlo pagare ai calabresi». Ha proposto invece di «federare il Sud» con collegamenti tra Reggio Calabria, Bari e Napoli.
Legalità e giustizia
Tridico ha affermato: «Se fossi rinviato a giudizio mi dimetterei subito, per rispetto dei calabresi». Ha accusato Occhiuto di non essersi dimesso dopo l’avviso di garanzia, scegliendo invece di ricandidarsi. Ha inoltre promesso intese con le procure «sulla scia dell’esperienza all’Inps».
Fine vita
Sul tema del fine vita, Occhiuto ha assunto una posizione più liberale rispetto alla sua coalizione: «Credo che nelle questioni che riguardano la vita e la morte le istituzioni debbano entrare il meno possibile. Il Parlamento deve legiferare, ma in Consiglio regionale lascerò libertà di coscienza».
Lavoro
Tridico ha denunciato la situazione drammatica: «Negli ultimi dieci anni sono emigrati il 65% dei laureati calabresi. Il tasso di occupazione è al 48%, contro il 75% europeo, e metà della popolazione è a rischio povertà». Per contrastare l’emergenza ha proposto «un grande piano di reclutamento pubblico: 10mila under 40 assunti, 3mila operatori culturali per riaprire musei, fondazioni e biblioteche, e 7mila operatori ambientali per contrastare incendi e dissesto idrogeologico». Ha inoltre rilanciato l’idea del reddito di dignità, un sostegno da 500 euro per persone non più giovani ma ancora occupabili.
Occhiuto ha proposto invece un reddito di merito: «500 euro al mese per ogni diplomato che resta a studiare in Calabria, purché mantenga una media del 27. È la vera alternativa al reddito di cittadinanza, che ha fallito».
Autonomia differenziata
Tridico ha espresso forte contrarietà: «L’autonomia allargherebbe ancora di più il divario Nord-Sud. Occhiuto l’ha approvata in Conferenza Stato-Regioni: è gravissimo. Io voglio unire il Mezzogiorno, non spaccare l’Italia».
Immigrazione
Per il candidato progressista l’immigrazione è «una risorsa, come dimostra il modello Riace di Mimmo Lucano. In Calabria comunità in spopolamento hanno tratto beneficio dall’integrazione». Ha definito «vergognoso» il Cdm tenuto a Cutro dopo il naufragio in cui morirono 94 persone, tra cui 37 bambini.
