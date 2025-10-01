Sanità, la Calabria avrà un assessore. Restano i vincoli del Piano di rientro

L’annuncio della premier Giorgia Meloni dal palco di Lamezia Terme («abbiamo avviato l’iter per far uscire la Calabria dal commissariamento»), le reazioni politiche (entusiaste nel centrodestra, critiche nel centrosinistra), e le dirette conseguenze di una scelta destinata a impattare pesantemente sulla sanità calabrese. Di certo è che la legislatura destinata ad aprirsi dopo le elezioni del 5 e 6 ottobre segnerà il ritorno alla gestione ordinaria del settore. Tradotto: la Giunta tornerà ad avere un assessore alla Sanità e il Consiglio potrà in qualche modo tornare a legiferare in un comparto centrale per la vita dei calabresi e che “impegna” oltre i due terzi del bilancio regionale.

