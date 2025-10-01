Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Sanità, la Calabria avrà un assessore. Restano i vincoli del Piano di rientro

Sanità, la Calabria avrà un assessore. Restano i vincoli del Piano di rientro

Confronto tra la Cittadella e i ministeri chiamati a riscrivere le nuove regole d’ingaggio nel settore. Basta ai commissari dopo 15 anni mentre il comparto è paralizzato dopo le dimissioni di Occhiuto

L’annuncio della premier Giorgia Meloni dal palco di Lamezia Terme («abbiamo avviato l’iter per far uscire la Calabria dal commissariamento»), le reazioni politiche (entusiaste nel centrodestra, critiche nel centrosinistra), e le dirette conseguenze di una scelta destinata a impattare pesantemente sulla sanità calabrese. Di certo è che la legislatura destinata ad aprirsi dopo le elezioni del 5 e 6 ottobre segnerà il ritorno alla gestione ordinaria del settore. Tradotto: la Giunta tornerà ad avere un assessore alla Sanità e il Consiglio potrà in qualche modo tornare a legiferare in un comparto centrale per la vita dei calabresi e che “impegna” oltre i due terzi del bilancio regionale.
