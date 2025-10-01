Regionali in Calabria, Tridico: «Subito 10mila posti di lavoro. Le coperture finanziarie? Ci sono»

Il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico, è stato il protagonista di un forum nella redazione di Catanzaro della Gazzetta del Sud. L’esponente del Movimento 5 Stelle ed europarlamentare ha risposto alle domande del direttore, Nino Rizzo Nervo, e dei giornalisti Antonio Ricchio, Francesco Ranieri, Gaetano Mazzuca, Francesco Iannello e Alessandro Tarantino.

La sua proposta principale è legata al Reddito di dignità. Come si evita che diventi assistenzialismo? E quali controlli metterete in campo per evitare gli abusi visti con il Rdc?

«Noi stiamo facendo una campagna elettorale e abbiamo fatto un programma molto articolato che in verità si basa su tre cose fondamentali: un grande piano di reclutamento per la sanità come priorità principale, poi un grande piano per i trasporti e la terza direttrice di sviluppo programmatica di visione sono le politiche industriali per la costruzione di quattro poli tecnologici. Oggi noi attiriamo i ragazzi, diciamo di venire a lavorare per fare lavoretti. La Calabria vive il passato, non vede purtroppo il futuro, non ha una dimensione di innovazione, una dimensione di futuro perché non ha centri tecnologici; una formazione professionale non ha dimensione di competenze che possono essere adeguate alle esigenze che le aziende, spesso, lamentano di non trovare.

