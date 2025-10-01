Calabria, parlano le donne candidate alla Regione: quel “nodo” del malessere che si traduce in astensionismo

5. Come immagina la Calabria nei prossimi anni e quale contributo pensa di poter dare a questo cambiamento?

In questa seconda puntata hanno risposto Elisabetta Aiello (Forza Italia, circoscrizione Centro) e Paola Petronio (Tridico Presidente, circoscrizione Centro).

Elisabetta Aiello (psicologa)

1. Sono nata nel 1993 e mio padre (l’ex senatore e assessore regionale Piero Aiello) si candidò per la prima volta nel 1995. Sono proprio cresciuta con lui, anche nei giorni in cui magari non andavo a scuola andavo da lui in assessorato e quando sono diventato più grande ho organizzato le campagne elettorali. Abbiamo vissuto insieme a Roma, in Senato, e ho lavorato con lui. Ho una discreta esperienza anche se è la prima volta che mi misuro con una candidatura. La mia scelta di scendere in campo è stata dettata dal gruppo perché io da sola non vado da nessuna parte e non mi sentirete mai parlare in prima persona, parlo sempre con il “noi”. Noi siamo un gruppo che ha deciso di prendere il lascito di mio padre, un lascito di qualche anno che, ahimè, è andato un po’ a sgretolarsi. Però abbiamo recuperato, siamo risaliti e stiamo cercando di portare avanti quei valori che ci hanno sempre contraddistinto: la difesa di Catanzaro, dell’area metropolitana di Catanzaro-Lamezia e delle province di Crotone e Vibo. Ahimè, l’area centrale della Calabria in questi anni è stata un po’ bistrattata, dimenticata e il valore fondamentale che guida ogni nostra scelta è il valore della famiglia intesa in senso lato: fare del bene per le famiglie calabresi, non il bene personale che mi riguarda. Non vivo di politica, ho la mia attività professionale e non la abbandonerò.

2. Sono una femminista convinta, nel senso buono ovviamente. Per me le donne anche nei ruoli istituzionali, amministrativi e imprenditoriali devono avere una posizione di rilievo e non devono essere, rimanendo all’ambito politico, delle semplici riempilista. Infatti in uno dei miei reel che pubblico ogni settimana ho parlato anche delle cosiddette “quote rosa”. Le donne devono essere protagoniste a 360 gradi e io e il nostro gruppo possiamo essere un esempio: il gruppo che abbiamo rifondato è composto nella maggioranza da donne. Prediligo noi donne perché magari possiamo portare le nostre competenze, la nostra sensibilità e la nostra arguzia nell’ambito del Consiglio regionale.

3. Il voto è un diritto e un dovere di ognuno di noi. L’astensionismo non fa altro che alimentare questo circolo vizioso nel quale poi la gente si lamenta di non essere ben rappresentata e di non credere più nella politica. Però i cittadini hanno loro il coltello dalla parte del manico: se il cittadino non va a votare non può eleggere quei rappresentanti che potrebbero fare la differenza. L’astensionismo è un fenomeno che va combattuto, che purtroppo poi ricade nella rassegnazione. In questo momento la Calabria non ha bisogno di rassegnazione, ma ha bisogno di fatti concreti

4. Una delle priorità è certamente la sanità, lasciata un po’ in sospeso. Essendo una psicologa, vorrei essere portatrice di novità da questo punto di vista. La sanità è un tema che mi sta a cuore, mio padre è un medico e anche lui mi ha instradato con il suo esempio. Vorrei portare nuove proposte in Consiglio regionale per ristabilire il piano sanitario e ciò che i calabresi meritano. La sanità è un tema che sta a cuore a tutti quanti perché le percentuali parlano chiaro, ma non dobbiamo rassegnarci. Il sistema pubblico non è soltanto mediocre in Calabria, ma anche in altre realtà del nostro Paese. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare con il presidente Occhiuto che si è speso tanto in questi anni anche per la sanità. Poi dobbiamo guardare, come ho detto prima, alla rinascita dell’area centrale della Calabria. Catanzaro capoluogo e le altre province devono tornare ad avere un ruolo di rilievo nelle istituzioni calabresi.

5. Non penso molto al futuro, anche il mio slogan elettorale lo dice: io sono qui ora. Pensiamo fattivamente al presente e a quello che possiamo dare oggi. Lavoriamo con quello che abbiamo oggi per migliorare il domani.