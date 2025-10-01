Calabria al voto, Baldino (M5S) denuncia: “Pec dall’Ordine dei farmacisti che invita a votare Forza Italia”

Lo afferma Vittoria Baldino , che richiama anche altri episodi «allarmanti», come l’utilizzo della sede provinciale dell’Associazione italiana Coltivatori come comitato elettorale di Gallo e della sua consuocera, la «passerella» del ministro dell’Istruzione nelle scuole calabresi a due giorni dal voto e gli «scorrazzamenti» della consigliera Straface negli uffici dei distretti delle Asp per invitare al voto per Occhiuto .

«Ho appreso da una segnalazione di un appartenente alla categoria, che l’ordine dei farmacisti nei giorni scorsi ha inviato una pec a tutti gli iscritti contenente in allegato il fac simile della scheda elettorale e l'indicazione di voto per una candidata della lista di Forza Italia. Un fatto gravissimo, che non solo mina la libertà di scelta degli iscritti, ma è in aperto contrasto con i principi del codice deontologico che impone agli ordini professionali di mantenere autonomia, imparzialità e rispetto della pluralità democratica.»

Vittoria Baldino , deputata del M5S, denuncia presunte pressioni politiche negli ordini professionali e nelle associazioni di categoria in Calabria, accusando il centrodestra di utilizzare incarichi e istituzioni per fini elettorali.

«Le istituzioni, gli ordini professionali e le associazioni di categoria vengono utilizzati da questi personaggi non per rappresentare i bisogni dei cittadini ma per alimentare un proprio consenso personale e questo è vergognoso e disonorevole. Invito i farmacisti e le farmaciste calabresi a ribellarsi a questo uso abusivo degli incarichi apicali dell’ordine e a questo tentativo maldestro di indottrinamento. Liberiamo insieme la Calabria» conclude la deputata.