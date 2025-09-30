Un volo "bipartisan" per Lamezia Terme: Meloni e Schlein su stesso aereo per andare in Calabria

Un volo "bipartisan" per Lamezia Terme: a bordo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il vicepremier Antonio Tajani e, in file diverse, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e gli esponenti Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. A confermare la presenza sull'aereo diretto a Lamezia Terme sono fonti parlamentari di due partiti. Tutti diretti in Calabria per partecipare a iniziative elettorali in vista del voto di domenica e lunedì.