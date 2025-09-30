Schlein e Bersani con Tridico in Calabria, obiettivo sanità: «Cinque miliardi per nuovi medici»

«Chiederemo al Governo di mettere da parte 5 miliardi di euro per assumere tutti i medici e gli infermieri che mancano in Calabria». È la sanità l’argomento centrale per Elly Schlein, che ieri sera ha parlato in piazza della Resistenza a Crotone, assieme a Pierluigi Bersani, per supportare la candidatura di Pasquale Tridico a presidente della Regione. «Il diritto alla salute – le parole della segretaria del Pd – deve essere riportato al centro, il problema di questa regione sono i medici che se ne vanno: oggi Meloni e il centrodestra vengono a promettere quello che hanno avuto il tempo di fare e non hanno fatto».

In una piazza piena, nonostante la pioggia caduta copiosa fino a pochi minuti prima del comizio, Bersani ha voluto invece rimarcare due punti importanti che «basterebbero in questa campagna elettorale per scegliere Tridico»: «Il primo – ha scandito – è la posizione che questo Governo ha nei confronti della Palestina. Non si può stare zitti di fronte ai crimini di Gaza. L’altro punto riguarda quello che ha fatto Occhiuto. Perché si tratta di un tradimento della Costituzione nella quale si parla di disciplina e onore nello svolgimento delle funzioni pubbliche». Secondo Bersani, Occhiuto ha usato i suoi elettori, dimettendosi, non dando il tempo agli avversari di organizzarsi, chiedendo ancora fiducia ai calabresi nonostante le gravi accuse che gli rivolge la magistratura: «Le istituzioni non hanno le porte girevoli» ha aggiunto il leader dem.