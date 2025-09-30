Schlein e Bersani con Tridico in Calabria, obiettivo sanità: «Cinque miliardi per nuovi medici»

«Chiederemo al Governo di mettere da parte 5 miliardi di euro per assumere tutti i medici e gli infermieri che mancano in Calabria». È la sanità l’argomento centrale per Elly Schlein, che ieri sera ha parlato in piazza della Resistenza a Crotone, assieme a Pierluigi Bersani, per supportare la candidatura di Pasquale Tridico a presidente della Regione. «Il diritto alla salute – le parole della segretaria del Pd – deve essere riportato al centro, il problema di questa regione sono i medici che se ne vanno: oggi Meloni e il centrodestra vengono a promettere quello che hanno avuto il tempo di fare e non hanno fatto».
In una piazza piena, nonostante la pioggia caduta copiosa fino a pochi minuti prima del comizio, Bersani ha voluto invece rimarcare due punti importanti che «basterebbero in questa campagna elettorale per scegliere Tridico»: «Il primo – ha scandito – è la posizione che questo Governo ha nei confronti della Palestina. Non si può stare zitti di fronte ai crimini di Gaza. L’altro punto riguarda quello che ha fatto Occhiuto. Perché si tratta di un tradimento della Costituzione nella quale si parla di disciplina e onore nello svolgimento delle funzioni pubbliche». Secondo Bersani, Occhiuto ha usato i suoi elettori, dimettendosi, non dando il tempo agli avversari di organizzarsi, chiedendo ancora fiducia ai calabresi nonostante le gravi accuse che gli rivolge la magistratura: «Le istituzioni non hanno le porte girevoli» ha aggiunto il leader dem.
Sul palco di piazza della Resistenza c’erano i candidati di Crotone del centrosinistra, c’era la segretaria cittadina del partito Anna Giulia Caiazza che ha aperto il comizio, c’era il segretario regionale Nicola Irto che ha parlato in apertura di serata: «La destra ci lascia solo macerie. – ha detto – Dovremmo ricordare alla Meloni che la Calabria non esiste solo in campagna elettorale, perché in questi anni del suo Governo si è completamente dimenticata dei calabresi, abbandonando questa regione, fuori da ogni iniziativa».
Anche Pasquale Tridico nel suo intervento ha puntato tutto sul tema sanità: «In Calabria sono stati chiusi 18 ospedali, molti di quelli che rimangono oggi sono dei cantieri. In Calabria si muore a 15 anni perché non ci sono medici, abbiamo circa 100 ambulanze ferme e la gente muore perché non arrivano in tempo le ambulanze. Dicono che stanno facendo qualcosa, ma cosa?». Tridico parlando poi con i giornalisti ha voluto ricordare episodi significativi accaduti in questi anni di governo Occhiuto come il naufragio di Cutro in cui morirono 94 persone. «Noi siamo un popolo di migranti», ha detto prima di accusare i suoi avversari di aver fatto in quella occasione solo passerelle. Tridico ha poi citato l’annosa questione della bonifica di Crotone. Sia Tridico che Schlein hanno evidenziato la depressione economica della regione, ricordando come la provincia di Crotone detenesse il record in Calabria per numero di percettori del reddito di cittadinanza, e ribadendo la necessità di un salario minimo. «Vogliamo che i Calabresi coltivino la speranza, la speranza di restare in questa terra o di tornare» ha detto Schlein.
