Regionali in Calabria, Salvini a Lamezia: “Il Ponte sullo Stretto sarà realtà e una grande operazione contro la 'ndrangheta”

Clima elettorale rovente a Lamezia Terme, dove il centrodestra si è riunito in convention per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. Sul palco, tra i protagonisti, Matteo Salvini, leader della Lega, che ha aperto il suo intervento con una battuta rivolta ai militanti: “Fatevi un applauso che arrivi fino alla piazza… della Schlein”.

Il discorso di Occhiuto, ha detto Salvini, lo ha “emozionato”, sottolineando di avvertire in Calabria lo stesso entusiasmo e lo stesso clima politico che, a suo dire, avevano portato il centrodestra alla vittoria nelle Marche.

Non sono mancati i riferimenti all’attualità internazionale e alla sicurezza: “Sul fronte bellico speriamo che le prossime ore siano decisive per la pace internazionale. Ma stiamo attenti al prossimo problema che avremo: l’estremismo islamico e il fanatismo”. Il leader della Lega ha poi rivendicato la linea dura sui flussi migratori: “Abbiamo bloccato gli sbarchi dei clandestini perché lo avevamo promesso. La sinistra mi ha mandato a processo e l’11 dicembre ci sarà la sentenza della Cassazione: rischio sei anni di carcere, ma difendere i confini non è un reato, è un dovere”.