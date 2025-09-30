Regionali in Calabria, Salvini a Lamezia: “Il Ponte sullo Stretto sarà realtà e una grande operazione contro la 'ndrangheta”

Clima elettorale rovente a Lamezia Terme, dove il centrodestra si è riunito in convention per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. Sul palco, tra i protagonisti, Matteo Salvini, leader della Lega, che ha aperto il suo intervento con una battuta rivolta ai militanti: “Fatevi un applauso che arrivi fino alla piazza… della Schlein”.
Il discorso di Occhiuto, ha detto Salvini, lo ha “emozionato”, sottolineando di avvertire in Calabria lo stesso entusiasmo e lo stesso clima politico che, a suo dire, avevano portato il centrodestra alla vittoria nelle Marche.
Non sono mancati i riferimenti all’attualità internazionale e alla sicurezza: “Sul fronte bellico speriamo che le prossime ore siano decisive per la pace internazionale. Ma stiamo attenti al prossimo problema che avremo: l’estremismo islamico e il fanatismo”. Il leader della Lega ha poi rivendicato la linea dura sui flussi migratori: “Abbiamo bloccato gli sbarchi dei clandestini perché lo avevamo promesso. La sinistra mi ha mandato a processo e l’11 dicembre ci sarà la sentenza della Cassazione: rischio sei anni di carcere, ma difendere i confini non è un reato, è un dovere”.
Salvini ha inoltre ricordato i 22 miliardi di euro già destinati alla Calabria in lavori pubblici, definendoli un investimento “mai visto prima”. Al centro del suo intervento anche il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, presentato come una sfida strategica e simbolica: “La sinistra fa di tutto per smontare quest’opera, ma io vi do la mia parola d’onore: farò di tutto perché il Ponte diventi realtà. Creerà 130mila posti di lavoro, sarà un’occasione per i giovani e una grande operazione contro la ‘ndrangheta. Nel 2025 apriremo i cantieri e non ci fermeranno”. Infine, Salvini ha lanciato un messaggio di fiducia in vista delle urne: “Se nelle Marche abbiamo vinto con otto punti di vantaggio, lunedì sera stravinceremo le elezioni regionali in Calabria”.
