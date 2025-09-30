Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Regionali in Calabria, Occhiuto: «La mia Giunta sarà a 9. È l’ora di concedere più deleghe»

Forum della “Gazzetta” con il candidato del centrodestra. Il governatore uscente torna sull’inchiesta della Procura che lo vede coinvolto: «Ero percepito come un presidente azzoppato, per questo le dimissioni»

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Roberto Occhiuto, è stato il protagonista di un forum nella redazione di Catanzaro della Gazzetta del Sud. L’esponente di Forza Italia e governatore uscente ha risposto alle domande del direttore, Nino Rizzo Nervo, e dei giornalisti Antonio Ricchio, Francesco Ranieri, Gaetano Mazzuca, Francesco Iannello e Alessandro Tarantino.


Presidente, lei ha scelto di dimettersi in piena estate, ad un anno dalla scadenza del mandato. Cosa potrebbe cambiare dal 7 ottobre, in caso di sua vittoria, rispetto a quel blocco dell’attività amministrativa alla base delle sue dimissioni?
«Ci riflettevo già da qualche settimana. Ho sempre ritenuto che in un Paese civile non ci si debba dimettere per un avviso di garanzia. Ritengo però che in un Paese civile le inchieste non debbano venire strumentalizzate da altri per ottenere l’abbattimento di un avversario che, tramite elezioni, non riuscirebbero a sconfiggere».
