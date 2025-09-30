Regionali in Calabria, la sfida politica del centrosinistra: «Sud federato per cambiare la storia»

C’è un punto preciso in questa storia, uno snodo simbolico nel quale, in questi giorni, la politica ha smesso di rincorrere il consenso immediato ed è tornata ad essere visione. Un punto che ha fatto irruzione nei temi di una campagna elettorale che in Calabria è giunta all’ultimo miglio. C’è un progetto per rilanciare il Sud, una controriforma rispetto all’idea di Autonomia differenziata della Lega. Un piano per costruire un Grande Sud del centrosinistra e del suo leader, Pasquale Tridico, che, da economista ed ex presidente dell’Inps, è diventato megafono di un Mezzogiorno che non vuole rassegnarsi al silenzio, alla marginalità, all’abbandono.

