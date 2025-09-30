Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Acerbo (PRC): "Tridico non residente perchè emigrante, Pittelli non voterà perchè condannato"

Il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista risponde alle affermazioni della consigliera regionale Pasqualina Straface

"Una consigliera regionale di Forza Italia attacca Pasquale Tridico perchè residente fuori regione come se si trattasse di una colpa. Tridico è uno dei tantissimi calabresi onesti che sono stati costretti a emigrare. E' residente a Roma perchè lì ha studiato, insegnato, lavorato da persona onesta". E' quanto afferma Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. 

Segnalo alla signora Straface che invece l'ex-senatore Pittelli, fondatore di Forza Italia in Calabria, non voterà perchè condannato a 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Ricordo che Pittelli nel 2017 aderì a Fratelli d'Italia suscitando l'entusiasmo di Giorgia Meloni che lo definì "valore aggiunto". Non credo che voterà neanche l'ex consigliere regionale di Fdi Domenico Creazzo condannato a 10 anni per scambio elettorale politico mafioso. Quanti sono gli esponenti della destra inquisiti e condannati in Calabria? I calabresi onesti non possono che votare Tridico.

 

