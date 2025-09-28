Imprese e lavoro alla prova del voto in Calabria. Sfida strutturale per il governatore

Il mondo imprenditoriale continua la sua transizione all’interno di uno scenario dinamico che si apprezza chiaramente in tutto il Mezzogiorno. Certo, l’euforia è saldamente ancorata alla tempesta perfetta che da tempo attraversa tutta l’economia dei Paesi dell’Eurozona tra crisi di sistema, aumento del costo del denaro, speculazioni, rincari di materie prime e dazi americani. La Calabria corre verso l’appuntamento elettorale del 5 e il 6 ottobre con i temi di sviluppo e occupazione centrali per il futuro governatore perché il lavoro di cui ha bisogno questa terra può venire solo da un sistema produttivo vitale e gravido di opportunità. Del resto, la spina dorsale economica c’è ed è quella che ha mostrato eccezionali doti di resilienza durante la Pandemia.

Il perimetro della base produttiva dell’Azienda Calabria è descritto dall’ultimo report di Movimprese sui primi sei mesi del 2025. Un semestre che riassume la storia delle imprese in questa terra. Attività che s’ammalano di crisi, che guariscono, che scivolano verso il baratro, che nascono e che muoiono. Sei mesi che si sono chiusi con una velocità di crescita che ha perso, tuttavia, intensità. Rispetto al 30 giugno del 2024 (segnato da un tasso pari al +0,45%) si è registrato un ampliamento della base imprenditoriale meno dinamico (l’indice di crescita è sceso a +0,39%). Complessivamente, lo stock delle realtà economiche registrate in Calabria è sceso dalle 186.409 del 30 giugno del 2024 alle 183.507 presenti al 30 giugno di quest’anno. Variazione negativa anche nel granaio delle imprese attive che si sono ridotte oltre duemila sedi, passando dalle 159.669 di un anno fa alle attuali 157.915. Il saldo tra nuove attività e quelle cessate è stato +709 rispetto a +814 di dodici mesi fa. Resta, quindi, la vulnerabilità di un sistema troppo frammentato, poco innovativo, e con un capitale umano sempre più esiguo.

