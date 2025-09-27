Regionali in Calabria, ecco l'agenda programmatica dell’Uncem per i candidati alla presidenza e al Consiglio regionale

«Qualsiasi politica per i territori si attua in forte dialogo, concreto e continuo, con il sistema di Enti territoriali, con le imprese, il terzo settore, le comunità tutte che operano sui territori. È la comunità che fa la differenza. Il palazzo non si chiuda. Sia in dialogo e in ascolto. L’Articolo 44 della Costituzione – la montagna e le politiche - è il nostro punto fermo, deve essere il vettore di politiche regionali che scelgano soluzioni vere e decidano di dare pieno valore alle politiche per le Montagne». È quanto scrive in una nota l’Uncem in vista delle tornata elettorale per le Regionali prevista per il prossimo 5 e 6 ottobre proponendo un’agenda programmatica ai candidati alla presidenza e al Consiglio regionale. «La Regione, la Giunta, individui un assessore con deleghe a Montagna, Parchi, Foreste. Uncem è chiara, siano questi temi al centro delle Agende politiche della Calabria. Ma serve un assessore di riferimento. Le montagne non sono un residuo e non hanno bisogno di assistenza. Spopolamento, abbandono, desertificazione si combattono con cultura, pianificazione, investimenti, scientifica attenzione alle dinamiche sociali, demografiche, climatiche, economiche. Pensiero e azione che vanno condivisi con l’intero sistema istituzionale, preziosissimo. La montagna genera segni di fermento. Credere nel “Noi” è la migliore fonte di politiche inclusive – continua la nota - che danno speranza e fanno sentire tutti parte di una comunità. Per affrontare in Calabria efficacemente la crisi demografica e le crisi energetica e climatica. La Calabria guardi non solo alle coste e alle città più grandi. La Regione costruisca patti e interazione tra territori».

I dieci punti di Uncem 1 – Montagna perno della nuova strategia di crescita: Green economy con le Green Community, innovazione, sostenibilità. I milioni di euro per le Strategie di Green Community diventino da due a venti, per sostenere percorsi territoriali vincenti e virtuosi. 2 – “Una ambulanza e un medico di base in ogni Comune” per costruire un nuovo welfare pubblico - a partire dalla sanità territoriale - che colmi i divari strutturali del vivere in montagna, agendo su scuola, sanità, trasporti. 3 – Cambiamenti climatici e crisi demografica, i due terreni di azione cuore della nuova politica montana che dobbiamo mettere in campo in Calabria e in tutto il Paese. Creiamo “patti” tra montagne e coste, capoluoghi e piccoli Comuni, Appennino Parco d’Europa in legame con le zone urbanizzate. 4 – Legge forestale nazionale, legge sulla Green Economy, legge sui piccoli Comuni, nuova legge montagna agiscono efficacemente, se la Regione Calabria legifera e individua risorse. Si attuino strategie integrate [aree interne, Green community, foreste, sviluppo sostenibile] togliendo di mezzo logiche di bandi, incentivi a pioggia e bonus per bambini, case, o chi si trasferisce. Si scelga la via di una fiscalità peculiare e differenziata per chi vive e va a vivere sui territori.