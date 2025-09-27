Elezioni in Calabria, Occhiuto lancia il reddito di merito: “Il 90% di chi studia fuori resta lontano da casa”

Al reddito di dignità proposto dal leader del centrosinistra Pasquale Tridico, Roberto Occhiuto risponde con il reddito di merito. La campagna elettorale calabrese sta per giungere agli sgoccioli ma prosegue senza soste. Il candidato del centrodestra, attraverso un video-social, ha spiegato la misura che intenderà adottare qualora venisse rieletto. «Una delle più grandi preoccupazioni di un padre o una madre calabrese con un figlio adolescente riguarda la formazione: se questi, un domani, chiedesse loro di andare a studiare fuori sarebbe un salasso di 2000 euro al mese; allora molti si indebitano, attingono ai risparmi e poi... lo perdono. Come ci spiega Almalaurea, il 90% degli studenti che si formano fuori restano lì, mentre il 60% di chi decide di studiare in Calabria poi resta qui. La nostra idea è incentivare con il reddito di merito: chi mantiene la media del 27 nelle università calabresi avrà un bonus di 500 euro mensile».