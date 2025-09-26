Ponte sullo Stretto, Tridico: "Salvini scipperà i fondi dalle tasche dei calabresi"

"Oggi scopriamo che Salvini vuole realizzare il ponte sullo Stretto con i soldi dei calabresi e dei siciliani. A dire il vero lo sapevamo già ma è scandaloso che lo dichiari pubblicamente dopo aver millantato che l’infrastruttura sarebbe stata finalizzata prima col Pnrr, poi col Fsc, poi ancora coi fondi Nato, mentre adesso quei soldi li vuole scippare dalle tasche dei calabresi e dei siciliani. Ma Occhiuto lo sa? Che ne pensa?" Lo dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.

"Il peggiore centrodestra della storia repubblicana - secondo Tridico - sta rubando il futuro alle ragazze e ai ragazzi calabresi e come se non bastasse il ponte, Occhiuto non dice una parola, si rende complice e non difende gli interessi della sua terra anche quando il governo Meloni sottrae quasi dieci miliardi per l’alta velocità ferroviaria calabrese, dirotta i fondi per la manutenzione delle strade delle aree interne, quelli necessari all’ammodernamento della statale 106 e si riducono pure i posti letto alla sanità pubblica a beneficio di quella privata. No, non siamo d’accordo, e lo diciamo soprattutto alle calabresi e ai calabresi che il 5 e il 6 andranno a votare anche per dare una bella lezione a Salvini, che odia la Calabria: con la loro matita manderanno a casa anche Occhiuto".