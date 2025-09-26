Il calabrese Sbarra nuovo ministro “ombra”: all’ex Cisl la delega alla Zes unica

A quasi tre anni dall’insediamento del governo Meloni, anche la Calabria ha un proprio “ministro”. La nomina formale non c’è, ma quello cucito addosso a Luigi Sbarra, l’ex segretario generale della Cisl, assomiglia molto ad un dicastero nuovo di zecca. Al sindacalista originario di Pazzano, già sottosegretario a Palazzo Chigi, viene affidato il dipartimento per il Sud, con uno staff imponente e strategiche deleghe per gestire i fondi europei.

La mossa politica che ha l’avallo della premier Giorgia Meloni è tutta racchiusa in un emendamento al decreto Terra dei Fuochi approvato ieri nell’aula del Senato. Sbarra avrà il coordinamento della Zona economica speciale (Zes unica), ovvero la grande struttura che coordina i Fondi di coesione per il Mezzogiorno e gli sgravi fiscali finalizzati a facilitare gli investimenti nelle regioni del Sud oltre ad Umbria e Marche. Si completa così l’inserimento dell’ex leader del sindacato bianco nell’esecutivo di centrodestra.

