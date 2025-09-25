Regionali in Calabria, Occhiuto lancia il “reddito di merito” per le matricole

La risposta al “reddito di dignità” proposto da Pasquale Tridico? Si chiama “reddito di merito” e ad avanzarlo è il governatore uscente Roberto Occhiuto. L’annuncio arriva durante una delle conferenze stampe promosse dalla Tgr Calabria con i candidati alla presidenza della Regione e che ieri ha visto come protagonista , appunto, l’esponente di Forza Italia. Occhiuto ha annunciato di aver messo sotto esame la proposta che prevede l’erogazione di circa 500 euro mensili a tutti quei giovani che scelgono di iscriversi in un ateneo calabrese e che riescono a mantenere almeno la media del “27” negli esami sostenuti e nei tempi fissati dal piano di studi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale