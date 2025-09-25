Regionali in Calabria, Arianna Meloni scende in campo per Wanda Ferro: sarà a Vibo e Catanzaro il prossimo 3 ottobre

I vertici nazionali di Fratelli d’Italia a sostegno di Wanda Ferro e delle liste di FdI alle Regionali nella coalizione che candida presidente il governatore uscente Roberto Occhiuto. Anche la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, sarà in Calabria, il prossimo venerdì 3 ottobre per partecipare a due manifestazioni elettorali, insieme alla coordinatrice regionale Wanda Ferro, capolista di FdI nella circoscrizione centrale, e alla presenza di tutti i candidati al Consiglio regionale. A riferirlo è una nota.

Il primo incontro con Arianna Meloni si terrà alle 11,30 nella Biblioteca comunale di Vibo Valentia (via Jan Palach). Nel pomeriggio del 3 ottobre Arianna Meloni sarà a Catanzaro, dove alle ore 16 parteciperà ad una manifestazione nella Casa delle Culture (Palazzo della Provincia – Piazza Luigi Rossi) insieme a Wanda Ferro e a Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale. Inoltre nei prossimi giorni in Calabria sono annunciati anche i ministri Abodi (1 ottobre a Crotone e Lollobrigida (il 2 ottobre a Soverato), e del plenipotenziario Giovanni Donzelli.