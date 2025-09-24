Regionali, Pd Calabria: sistema sanità colpisce deboli e poveri

Il Pd Calabria «torna sulle condizioni drammatiche della sanità calabrese, aggravate dall’inerzia e dalle scelte sbagliate del centrodestra nazionale e regionale, che hanno sostituito la realtà con la propaganda». E’ quanto si legge in una nota stampa del partito calabrese.

«L'Asp di Reggio Calabria - denunciano i dem - arranca per la carenza spaventosa di personale amministrativo. Ancora, le Guardie mediche, già falcidiate dalla mancanza di camici bianchi, versano in condizioni strutturali pessime. I dializzati e i pazienti cronici - denunciano i dem - spesso non riescono a raggiungere i centri di cura perchè sono da soli o senza mezzi di trasporto. Inoltre, chi ha bisogno di una lungodegenza rimane senza risposte. La Regione tace, vige un vuoto di potere per colpa delle dimissioni di Occhiuto e ogni giorno viene calpestata la dignità di migliaia di calabresi».

«Il presidente dimissionario della Regione e la sua maggioranza - accusano i dem - sono complici del governo Meloni, che ha scelto di scaricare i costi della cattiva gestione sui cittadini più deboli. Noi - assicura il Pd - costruiremo una sanità pubblica forte, con investimenti nel personale, nelle strutture e nei servizi territoriali».