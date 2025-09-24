Verso il voto in Calabria, la Commissione antimafia vigila. Tre impresentabili alle Regionali in Calabria: Orlando Fazzolari, Filomena Greco e Orlandino Greco

«Una gogna mediatica che ad ogni appuntamento elettorale si rinnova con scarso significato dal punto di vista concreto e che ha l’unica conseguenza di gettare in pasto alla pubblica indignazione personalità politiche che da anni -come nel mio caso- attendono la conclusione di inchieste che durano da troppo tempo». Così Filomena Greco, coordinatrice regionale della Calabria di Italia Viva e capolista a Cosenza per Casa Riformista per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, commenta il suo inserimento nella lista degli impresentabili da parte della Commissione parlamentare antimafia.

«Della lotta ai clan - aggiunge - ho fatto una bandiera della mia azione politica e questi veleni non mi fermeranno. Siamo al paradosso per cui io chiedo il processo perché voglio che emerga la mia totale estraneità ai fatti contestati e in cambio mi ritrovo inquisita a tempo indeterminato. Nel frattempo la Cassazione derubrica il presunto eventuale reato da corruzione ad abuso di ufficio. Mi domando chi pagherà per i danni che questi metodi di lotta politica mi stanno procurando e domando se si deve restare a vita sotto inchiesta e quindi impossibilitati ad esprimersi politicamente e se tutto questo non rientri in una manovra per ribaltare le regole di un corretto gioco democratico. Questi veleni non fermeranno la mia azione politica che punta a riportare pulizia e correttezza ai vertici della Regione. Sono certa che la trappola degli impresentabili mi porterà ulteriori consensi perché l’elettorato è stanco di questi giochini».