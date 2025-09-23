Regionali in Calabria, Occhiuto: "La Calabria non ha bisogno di un reddito di dignità"

«La Calabria non ha bisogno di assistenzialismo, non ha bisogno di un reddito di dignità che peraltro non sarebbe nemmeno finanziabile con i fondi europei, ma ha bisogno di mostrare al Paese che è una regione straordinaria, con grandi risorse». Lo ha detto il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto in un videocollegamento con la sala dove sono state presentate le liste dell’Udc alle regionali da parte del segretario del partito Antonio De Poli e del presidente Lorenzo Cesa.

«I suoi problemi - ha aggiunto - li conosciamo, e anche bene, alcuni li abbiamo risolti altri li supereremo nei prossimi anni. Però quando parliamo della Calabria parliamo di una regione che amiamo e quindi ne parliamo bene. Per troppo tempo, invece, della Calabria si è parlato in chiave negativa, della 'ndrangheta che fa schifo a tutti e anzi mi congratulo con la Dda di Reggio per l’operazione odierna. Però il fatto che ci sia la 'ndrangheta non deve diventare un alibi per dire che in Calabria nulla si può fare».