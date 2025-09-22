Schlein a Soveria Mannelli: “Difendiamo la sanità pubblica, non può essere a misura di portafoglio”

La presenza di Elly Schlein a Soveria Mannelli è un piccolo fatto storico per il centro perché si tratta del primo segretario nazionale di partito in carica che visita questo paese. Ha parlato di aree interne che hanno bisogno di ascolto e attenzione, e di sanità pubblica da difendre, e ha visitato il Lanificio Leo e Rubbettino Editore, come eccellenze del territorio.

«Il nostro impegno per le aree interne non nasce adesso in un contesto elettorale viene da un percorso lungo che si è arricchito dell’ascolto del confronto e che mette in campo soluzioni concrete a partire da quello che i nostri amministratori ci insegnano ogni giorno su come migliorare la qualità della vita delle persone in un’area interna come questa». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, proprio a Soveria Mannelli, prima tappa di un tour in varie località calabresi per la campagna elettorale per le prossime regionali a sostegno di Pasquale Tridico.

«Noi - ha aggiunto - siamo e saremo a disposizione».