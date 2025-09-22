Roma rimanda le scelte sulla Sanità in Calabria, il governo si determinerà dopo il voto

Tutto congelato fino all’elezione del nuovo presidente della Regione. Il governo nazionale sembra aver “sposato” una linea attendista e di prudenza sulla sanità calabrese. Il settore, se si esclude l’attività ordinaria del dipartimento Salute della Regione, è praticamente paralizzato: prova ne è l’ultimo decreto emanato dalla struttura commissariale che risale allo scorso 6 agosto. Da allora, complici le dimissioni dall’incarico firmate da Roberto Occhiuto il 20 agosto, poi più nulla. Palazzo Chigi sembra aver rinunciato ad affidare pieni poteri ad uno dei due sub-commissari (Ernesto Esposito e Iole Fantozzi) ancora in carica e, dunque, tutto lascia pensare che si dovrà attendere ancora qualche settimana per avere una figura pienamente legittimata a prendere decisioni nel campo che più di tutti ha bisogno di essere governato in Calabria.

