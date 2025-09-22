Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Roma rimanda le scelte sulla Sanità in Calabria, il governo si determinerà dopo il voto

Roma rimanda le scelte sulla Sanità in Calabria, il governo si determinerà dopo il voto

Il settore è praticamente “paralizzato” dopo le dimissioni di Occhiuto ufficializzate già da un mese. Due le strade: la nomina di un nuovo responsabile o la delibera di uscita dal commissariamento

Tutto congelato fino all’elezione del nuovo presidente della Regione. Il governo nazionale sembra aver “sposato” una linea attendista e di prudenza sulla sanità calabrese. Il settore, se si esclude l’attività ordinaria del dipartimento Salute della Regione, è praticamente paralizzato: prova ne è l’ultimo decreto emanato dalla struttura commissariale che risale allo scorso 6 agosto. Da allora, complici le dimissioni dall’incarico firmate da Roberto Occhiuto il 20 agosto, poi più nulla. Palazzo Chigi sembra aver rinunciato ad affidare pieni poteri ad uno dei due sub-commissari (Ernesto Esposito e Iole Fantozzi) ancora in carica e, dunque, tutto lascia pensare che si dovrà attendere ancora qualche settimana per avere una figura pienamente legittimata a prendere decisioni nel campo che più di tutti ha bisogno di essere governato in Calabria.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province