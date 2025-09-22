Crediti nel campo edilizio, la Giunta regionale della Calabria approva l’atto che fa superare l’impasse

Dopo tanta attesa, la svolta arriva proprio sul gong finale della legislatura. La Giunta regionale ha infatti emanato le linee di indirizzo per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio e quelle per l’attivazione di una piattaforma online per il monitoraggio delle cessioni dei crediti da parte delle imprese. Giunge così al traguardo un provvedimento pensato ormai diverso tempo fa e dall’iter molto travagliato. La norma varata è finalizzata a facilitare la compensazione dei “bonus” attraverso gli enti pubblici economici regionali (come Sacal, Consorzio unico di bonifica e Arsai) e le società partecipate controllate.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale