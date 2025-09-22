Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Crediti nel campo edilizio, la Giunta regionale della Calabria approva l’atto che fa superare l’impasse

Crediti nel campo edilizio, la Giunta regionale della Calabria approva l’atto che fa superare l’impasse

Gli enti regionali potranno acquisire le somme incagliate. Attivata una piattaforma per monitorare tutti i passaggi

20090325 - ROMA -POL- CASA: BERLUSCONI, FAREMO ANCHE GRANDE PIANO NUOVE ABITAZIONI. Un cantiere edile fotografato questo pomeriggio a Pontedera (Pisa). Un grande piano per la costruzione di nuove abitazioni per le giovani coppie e le famiglie in difficoltà". Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, scendendo in sala stampa a Palazzo Chigi mentre è ancora in corso la Conferenza Unificata sul piano per l'edilizia privata, annuncia anche un nuovo intervento sulla casa.ANSA/FRANCO SILVI/ coc

Dopo tanta attesa, la svolta arriva proprio sul gong finale della legislatura. La Giunta regionale ha infatti emanato le linee di indirizzo per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio e quelle per l’attivazione di una piattaforma online per il monitoraggio delle cessioni dei crediti da parte delle imprese. Giunge così al traguardo un provvedimento pensato ormai diverso tempo fa e dall’iter molto travagliato. La norma varata è finalizzata a facilitare la compensazione dei “bonus” attraverso gli enti pubblici economici regionali (come Sacal, Consorzio unico di bonifica e Arsai) e le società partecipate controllate.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province