Calabria vicina al voto, scende in campo Elly Schlein: la leader del Pd oggi a San Giovanni in Fiore e Cosenza, domani Soveria, Vibo, Rosarno e Lamezia

La campagna elettorale entra nel vivo in Calabria in vista delle elezioni regionali di domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Da un lato i dati di sondaggio che vedono Occhiuto avanti a Tridico (con forbici diverse rispetto a quanto raccolto da SWG ed Ipsos). Uno dei temi che stanno interessando il dibattito è quello legato anche alla possibile elevata astensione e all’incertezza relativamente ancora molto alto dell’elettorato calabrese.
Anche per queste ragioni da ora in avanti dal Pollino allo Stretto arriveranno i big della politica nazionale a sostegno dei candidati in campo.
In attesa di capire come si organizzerà il centrodestra con una manifestazione forse unitaria a sostegno di Occhiuto in programma qualche giorno prima del voto (a Lamezia), oggi, domenica 21 settembre, è attesa a Cosenza la segretaria del Pd Elly Schlein. Appuntamento a San Giovanni in Fiore alle 16,45 (piazzale Ospedale) e poi a Cosenza (piazza Kennedy) alle 18:30 con lo slogan “Tornare a vivere in Calabria”.
La seconda giornata del tour elettorale
Ma domani, lunedì 22, la segretaria dem toccherà anche altri centri: a Soveria Mannelli (visita al Lanificeo Leo e alla casa editrice Rubbettino) dalle 9,30, Vibo Valentia (ospedale - piazza Fleming) dalle 11.30, Rosarno (Casa del popolo Valarioti - via Elvethia 8) dalle 15 e Lamezia Terme (piazzetta San Domenico) alle ore 17.
Caricamento commenti
Commenta la notizia