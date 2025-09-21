Calabria vicina al voto, scende in campo Elly Schlein: la leader del Pd oggi a San Giovanni in Fiore e Cosenza, domani Soveria, Vibo, Rosarno e Lamezia

La campagna elettorale entra nel vivo in Calabria in vista delle elezioni regionali di domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Da un lato i dati di sondaggio che vedono Occhiuto avanti a Tridico (con forbici diverse rispetto a quanto raccolto da SWG ed Ipsos). Uno dei temi che stanno interessando il dibattito è quello legato anche alla possibile elevata astensione e all’incertezza relativamente ancora molto alto dell’elettorato calabrese.

Anche per queste ragioni da ora in avanti dal Pollino allo Stretto arriveranno i big della politica nazionale a sostegno dei candidati in campo.

In attesa di capire come si organizzerà il centrodestra con una manifestazione forse unitaria a sostegno di Occhiuto in programma qualche giorno prima del voto (a Lamezia), oggi, domenica 21 settembre, è attesa a Cosenza la segretaria del Pd Elly Schlein. Appuntamento a San Giovanni in Fiore alle 16,45 (piazzale Ospedale) e poi a Cosenza (piazza Kennedy) alle 18:30 con lo slogan “Tornare a vivere in Calabria”.