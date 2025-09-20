Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria, il valzer (e la guerra) dei sondaggi: ma le liste determineranno il successo

Elezioni in Calabria, il valzer (e la guerra) dei sondaggi: ma le liste determineranno il successo

I numeri cambiano a seconda dell’istituto che ha condotto la rilevazione e di chi l’ha commissionata. A fare la differenza sarà il grado di mobilitazione che saranno capaci di favorire i singoli candidati

Il rebus dei numeri e sondaggi dall’esito diverso. A due settimane dal voto in Calabria si accavallano le rilevazioni degli istituti di ricerca più importanti del Paese e il quadro che emerge - pur con la costante di un sostanziale vantaggio di Roberto Occhiuto su Pasquale Tridico - è tutt’altro che lineare. D’altronde, anche le percentuali vanno maneggiate con prudenza: basti pensare a quanto successo nel 2021 quando Occhiuto e l’allora competitor dell’epoca, Amalia Bruni, venivano accreditati a poca distanza, salvo poi scoprire, a urne aperte, un distacco di quasi 30 punti.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province