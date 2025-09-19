Regionali in Calabria, sondaggio Ipsos: Occhiuto avanti (53%) su Tridico (45). Fratelli d'Italia prima lista

Tra gli ultimi dati di sondaggio sulle elezioni regionali in Calabria, spicca quello del noto sondaggista Nando Pagnoncelli. Pubblicato da Ipsos sul Corriere della Sera, ecco in sintesi la fotografia del voto a pochi giorni dalle elezioni (mancano praticamente due settimane al voto del 5 e 6 ottobre).

Le priorità dei calabresi

Le priorità degli elettori calabresi sono chiare: sanità (77%), lavoro (53%) e trasporti (31%). Nonostante le criticità, la gestione di Occhiuto come presidente e commissario alla sanità ottiene un giudizio positivo dal 48% degli intervistati, con punte del 62% tra gli indecisi.

Occhiuto in vantaggio, Fratelli d'Italia prima lista. Lega sotto la soglia di sbarramento

Il sondaggio Ipsos fotografa un vantaggio del centrodestra: Occhiuto al 53,6%, Tridico al 45,3%, Toscano poco sopra l’1%. Sul fronte dei partiti, Fratelli d’Italia (16,6%) è in testa, seguita da Forza Italia (16%) e Pd (15%); il M5S è al 10%, mentre la Lega scende al 3,6% (secondo questi dati il partito di Salvini rimarrebbe clamorosamente fuori dal Consiglio regionale). Complessivamente, il centrodestra è al 54,5% e il centrosinistra-M5S al 44%.