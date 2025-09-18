Verso il voto in Calabria, leader del centrodestra attesi per un comizio a sostegno di Occhiuto

I leader del centrodestra si apprestano a scendere in Calabria per il rush finale della campagna elettorale. L’obiettivo è fornire ulteriore slancio, nell’ultima settimana che precede il voto in programma i prossimi 5 e 6 ottobre, al governatore uscente Roberto Occhiuto che tenta il bis dopo le dimissioni presentate in piena estate. La data cerchiata in rosso, anche se manca ancora l’ufficialità, è quella di martedì 30 settembre. Quel giorno, a Lamezia Terme, dovrebbero fare capolino la premier Giorgia Meloni, i suoi due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani oltre a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e Antonio De Poli, guida dell’Udc, che qui si muove in tandem con la Dc di Totò Cuffaro. Un format già testato e affinato in occasione della chiusura della campagna del meloniano Francesco Acquaroli nelle Marche e da riproporre anche a queste latitudini.

