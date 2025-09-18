Tridico e il confronto saltato, la versione dell'organizzatore: “Il candidato aveva dato l'ok”

«Nei giorni precedenti avevo avuto con lui un confronto diretto, durante il quale mi aveva assicurato che pur essendo impegnato nell’Alto Cosentino avrebbe partecipato». Lo afferma, riferendosi a Pasquale Tridico, candidato del campo progressista alla Regione Calabria, Sergio Gaglianese, presidente de La Tazzina della Legalità e tra i promotori dell’incontro con la cittadinanza sul tema del secondo pronto soccorso di Catanzaro ritenendo «doveroso fare chiarezza in merito ad alcune polemiche sorte per l’assenza del candidato Tridico».

«La concomitante visita in Calabria del presidente Conte, tuttavia - prosegue - non gli ha consentito di liberarsi dagli impegni già assunti. È bene ricordare che lo stesso Tridico ha comunque delegato il dott. Primerano a rappresentarlo all’iniziativa. Appare quindi evidente che vi sia stato un fraintendimento: non vi è stata da parte mia alcuna intenzione di 'millantare' presenze senza aver ricevuto l’assenso degli interessati».