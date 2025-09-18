Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria, la candidatura di Lucano fermata anche dal Consiglio di Stato

Elezioni in Calabria, la candidatura di Lucano fermata anche dal Consiglio di Stato

Gli appelli proposti dall'ex sindaco contro le due sentenze del Tar

di

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Domenico Lucano contro le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando «l'applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale».

