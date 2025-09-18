Cgil Calabria indice scioperi e mobilitazioni per Gaza. Ecco gli appuntamenti

In seguito alle tragiche notizie che arrivano da Gaza rispetto all’invasione dei territori palestinesi e i continui attacchi israeliani in Cisgiordania, la Cgil Calabria condividendo l’urgenza di una risposta radicata e diffusa del mondo del lavoro, indice per domani 19 settembre due ore di sciopero e/o assemblee nei luoghi di lavoro e sarà presente sui territori con presidi e mobilitazioni.
Si inizierà dal Lungomare di Catanzaro Lido alle 10.30 con una manifestazione presso il monumento dei Caduti al Mare. All’iniziativa aderiscono anche Arci, Anpi e Libera.
Nel pomeriggio presidio a Reggio Calabria alle ore 17 su corso Garibaldi, presso la Scalinata del Teatro Cilea. Manifestazione anche a Cosenza alle ore 17.30 a Piazza Kennedy.
La Cgil ribadisce la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla, come priorità immediate.
L’organizzazione chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si fermerà la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania e sostiene il riconoscimento dello Stato di Palestina e la rimozione dell’embargo umanitario.
Dal governo italiano la Cgil pretende una posizione chiara e netta non più rimandabile dopo l’invasione di Gaza e il riconoscimento da parte dell’Onu del genocidio in corso. L’indifferenza non è mai stata ammissibile e non lo è ancora di più ora. I governi e le istituzioni internazionali hanno il dovere di adoperarsi per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU.
Caricamento commenti
Commenta la notizia