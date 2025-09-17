Wanda Ferro a Vibo: “Scendo in campo per raccontare la Calabria che cresce”

Dopo il Movimento Cinque Stelle con Conte e Tridico ieri in città, Vibo ha accolto oggi un’altra protagonista della campagna elettorale delle elezioni regionali del 5-6 ottobre che sempre più sta entrando nel vivo.

Nella più piccola città delle province calabresi è arrivata Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e volto storico del centro destra calabrese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto fortemente la sua candidatura ed eccola correre capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro. A Vibo, nell’ incontro moderato dalla giornalista Francesca Russo e coordinato dal presidente provinciale del partito, Pasquale La Gamba, e dal presidente di Gioventù Nazionale Vibo, Pascal Corrado, la Ferro ha ricordato i risultati ottenuti per la Calabria grazie agli interventi del governo con risorse sull’agricoltura e con misure ad hoc nella lotta alla ‘Ndrangheta e con un punto fermo contro chi pensa di fermare opere come i nuovi cantieri degli ospedali. Una Ferro particolarmente emozionata che ha ricordato tra le lacrime il suo mentore Michele Traversa e che ha ringraziato i candidati in campo (da Dalila Nesci ad Antonio Schiavello) e coloro che per una serie di ragioni sono rimasti fuori dalle liste (su tutte Mariangela Preta). Poi la stoccata a Tridico sul reddito di dignità: “La Calabria non vuole scorciatoie e non ha bisogno dell’assistenzialismo di Stato né di marchette. Una Calabria che ha estro e talento ed è quella che dobbiamo raccontare”.